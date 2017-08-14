Monday, August 14th, 2017 | Posted by

肃贪会从未把Johannes Marliem列为证人

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死因仍是扑朔迷离的电子身份证贪污舞弊巨案关键证人上周四（10日）当地时间在美国洛杉矶被发现死于枪下的Johannes Marliem。

【雅加达罗盘网14日讯】我国肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）表示，其实电子身份证贪污案的关键证人Johannes Marliem尚未接受肃贪会的慎重调查。

不过肃贪会对两名原内政部官员Irman 和 Sugiharto进行庭审时，从未把Johannes Marliem列为电子身份证贪污案证人。

“Johannes Marliem不是成为两名原内政部官员Irman 和 Sugiharto的证人，所以我们尚未传唤他到肃贪会接受调查到底。”周一（14/8)，费博里斯在肃贪会处如斯说。

此外，Johannes Marliem也不是成为另外电子身份证嫌疑人Andi Agustinus的证人。

“我们共有150名证人为Andi Narogong作证，但是我们未找到Johannes Marliem的名字成为电子身份证贪污案的证人。”费博里斯说。

费博里斯补充说，我们尚未说Johannes Marliem成为电子身份证的关键证人。“其实我们从来没有对他称呼‘关键证人’。”费博里斯这样表示。

在电子身份证贪污案件处理中，肃贪会对此案件已拥有足够的证据确定该案件嫌疑人。

”我们已有一些初步的证据表明，乃至有两个初步的证据确定5位电子身份证嫌疑人。”费博里斯说。

在电子身份证庭审中出现Johannes Marliem的证人名字，并被称与5兆9000亿盾电子身份证贪污受贿案有关。

电子身份证贪污巨案关键证人Johannes Marliem在美国离奇死亡。

我们还不知道死亡的原因，因为还没有得到详细的信息，并由当地执法机构处理。

肃贪会副主席劳德（Laode M Syarif）确定，虽然Johannes Marliem在美国死亡，但是肃贪会不会对其他嫌疑人的调查带来影响。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190428

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