Friday, July 27th, 2018 | Posted by

联盟谈不妥
PDIP吁苏西洛不要动辄扯上美佳娃蒂

斗争民主党中央理事会秘书长哈斯多 克里斯迪延多

斗争民主党中央理事会秘书长哈斯多 克里斯迪延多

【点滴新闻网雅加达726日讯】民主党中央理事会（DPP PD）总主席苏西洛（SBY）讲述了他与斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）总主席美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）迄今尚没有获得改善的关系。PDI-P秘书长哈斯多 克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）评估，苏西洛的投诉已不仅这一次，苏西洛已进场发表类似的言论。

哈斯多说，众所周知，苏西洛与其他政党建立联盟关系，主要目的是冀自己的孩子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono / AHY）能成为2019年总统选举副总统提名。相反，美佳娃蒂是以较宏观的视野，为PDIP和国家社稷的利益为出发点，所以是截然不同的观点。

苏西洛王志成龙心切，期望很高。苏西洛的政治动机是为了他的儿子阿古斯，而美佳娃蒂则为国家为重点。”哈斯多周四（726日）在一份书面声明中如是说。

哈斯多说，民主党联盟成功的决定因素取决于苏西洛，不是美佳娃蒂，不要推卸责任给PDIP。哈斯多甚至建议苏西洛应该扪心自问，自我反省，如果不能加入佐科威阵营就不要动辄扯上美佳娃蒂。

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