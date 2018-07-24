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联盟政党将推举一名副总统人选

佐科威将在临近登记日期公布副总统候选人

【罗盘报新闻网雅加达7月24日讯】2019年支持佐科威竞选蝉联总统的联盟政党可以推举副总统人选，佐科威也会尊重联盟政党领袖的意见，然而最终决定权仍在佐科威手上，选择他心目中最适合和可以提升胜选率的搭档人选。

周一（7月23日）佐科威邀请六位联盟政党总主席在茂物行宫一起共进晚餐。

其中有斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)、民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）、从业党（Golkar）中央理事会总主席艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）、国民民主党 （Nasdem）中央理事会总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)、人民良心党 （Hanura）中央理事会总主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang-OSO）和建设团结党 （PPP）中央理事会总主席罗马胡穆兹 (Romahurmuziy)。

据人民良心党总主席乌斯曼阐述，联盟政党已取得共识，将推举给佐科威一名大家均同意和能接受的副总统人选。

然而，雄心勃勃，觊觎获得国家元首第二宝座的民族复兴党慕海敏，向传媒表示，联盟政党尚未决定副总统人选。从业党总主席哈尔丹托和PPP总主席罗米，异口同声说副总统人选不会很快揭晓，要等到临近正副总统候选人报名登记参选日期，才会公布，佐科威将亲自公布。

因此尽管人人有信心,却个个没把握的紧张气氛中，副总统人选最终花落谁家，到底谁笑到最后，谁才是真正的赢家，让我们拭目以待吧。