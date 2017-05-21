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联合国第九届水与灾害高层专家与领导组

技术研讨会在四川大学举行

水与灾害高层专家与领导组是2007年在联合国秘书长顾问委员会建议下成立的国际组织，是全球水与灾害领域最高级别的独立机构，旨在从国家层面提升全球对于水与灾害的重要性的认识，积极推进全球水灾害的防灾减灾行动，提供气候变化、灾害、城市建设和山区河流开发保护等方面的建议。

第九届水与灾害高层专家与领导组会议以“水促进可持续发展”为主题，汇聚联合国及世界各国水灾害领域高级专家，就“水促进可持续发展”国际行动十年（2018-2028）框架下的水和灾害问题、全球水利建筑和减少灾害风险框架下的水和灾害问题展开讨论，并通过探讨如何为第23届联合国气候变化大会和气候变化进程中做出贡献以及水与灾害问题的融资和投资等相关研究课题，探索建立水与灾害科学研究联盟，促成国际水与灾害问题的定期对话平台。

研讨会开幕式上，韩升洙在致辞时强调，水灾害影响全球90%的人口，预计未来水灾害对人类的影响还将更加广泛深远，希望与会专家群策群力，就水灾害领域积极提出政策性建议，推进国际社会未来的防灾减灾工作；希望此次会议能够推动国际间知识和技术的共享，并够进一步加强科学界和教育界在水与灾害领域的交流与合作。

谢和平代表四川大学致辞，他指出，在人类社会的发展过程中，“水”与“灾害”这两个主题具有高度的关联性，更已成为当前人类社会共同面临的一个重大而紧迫的问题。

张文彪在致辞时表示，四川省是水资源大省，全省水资源总量2616亿立方米，但水资源分布不均，每年汛期5到10月，许多水资源都以洪水的形式流失。四川省水利厅将以此次会议为契机，不断完善水治理体系和水灾害防治设施现代化水平，与社会各界一道，携手共进，应对挑战。

唐初阳在致辞时表示，成都市高度重视水资源问题，把水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，希望借助本次会议，进一步加强与全球专家学者在水利科学技术方面的交流，共同开创人类文明发展的美好未来。

开幕式结束后，许唯临、中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所副所长崔鹏、香港科技大学教授张利民，日本国立交通省高级研究员Atsuhiko Kinoshita，前四川省政协副主席解洪，围绕涉水地质灾害带来的科技挑战等问题，先后作了技术主题发言。