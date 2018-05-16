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联合国安理会强烈谴责印尼系列恐怖袭击

【新华社联合国５月14日电（记者尚绪谦）】联合国安理会14日发表声明，强烈谴责两天来发生在印度尼西亚的一系列恐怖袭击事件，对无辜死难者家属和印尼政府致以最深切的同情和慰问。

安理会声明强调必须将此类恐怖主义行径的实施者、组织者、资助者和支持者绳之以法，同时敦促所有国家按照国际法和安理会相关决议规定的义务，与印尼政府和其他有关方面积极合作。

安理会重申，任何形式的恐怖主义都是对国际和平与安全的最严重威胁之一，所有国家必须尽全力遏制恐怖主义活动给国际和平与安全带来的威胁。

13日和14日，印尼第二大城市泗水市发生多起恐怖爆炸事件，行凶者均以家庭为单位。14日上午，一家５口分乘两辆摩托车在泗水市警察局入口处引爆炸弹，４名家庭成员死亡，并造成６名警察和４名平民受伤。

13日上午，一对夫妻和４个子女对泗水市３座教堂实施了自杀式爆炸袭击，造成1８名民众死亡，40人受伤，袭击者全家殒命。13日晚，一名疑似恐怖分子在所住的公寓内处理炸弹时发生爆炸，将其妻子和17岁女儿炸死。

13日教堂袭击事件发生后，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，谴责这一恐怖袭击事件，并对利用儿童参与恐怖袭击表示震惊。