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联合国三名法律专家要求

印尼政府释放钟万学

【雅加达罗盘报新闻网23日讯】周一（5月22日），联合国法律专家敦促我国政府必须释放雅京特区暂停省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）。

如所周知，因被指亵渎宗教罪名成立而被法庭本月5日已被判2年有期徒刑的钟万学，引发国内外的关注，联合国甚至也对钟万学不公平的对待表示关切。

据路透社新闻网报道，联合国三名专家认为，法官是根据印尼伊斯兰学者理事会(MUI)发布的教规（Fatwa）和在大型示威群众的巨大压力，以及在反对钟万学阵营透过媒体大量报道和猛攻下，法庭终于屈服于群众压力要求判决钟万学亵渎宗教罪名成立并要求法庭重判钟万学，在未审先判的压力下，法官对钟万学做出的不公平判决。

“政府执法机构应该能秉公执法，保持坚定的立场而不要屈服于示威者的压力，然而，很明显法官是在反对钟万学政治势力的强大压力下，做出不利于钟万学的判决。”联合国三名法律专家如是对路透社说道。

三名联合国法律专家，分别是，负责宗教自由的专家Ahmed Shaheed、维护言论自由专家David Kaye和促进公正和民主国际秩序专家Alfred de Zayas。他们认为，印尼自诩是民主国家，钟万学具有宗教自由和表达意见的自由。

“极端分子示威群众明目张胆散播仇恨言论和歧视或亵渎其他宗教，遗憾的是印尼政府并没有采取果断和有效的遏制措施，反而看似在没有政府状况下的暴力局面，纵容极端分子肆无忌惮攻击某雅京特区地方首长选举的候选人。”联合国三名专家这样评估。

因此，联合国三名专家呼吁印尼必须取消对钟万学不公平的判决并尽快无条件释放钟万学。

这三联合国专家在联合声明中还表示，“以宗教的狭窄论述，封杀人民的言论和宗教自由，并以群众街头示威的压力刑事化和判决罪名成立是严重违反人权、言论和宗教自由的举措，尤其是少数宗教，信仰和族群或与政府不同意见的群体。”

联合国三名专家认为，以亵渎宗教为由判决钟万学的罪名成立完全不符合自夸宗教和民主自由的印尼共和国并将破坏印尼在国际舞台的名誉。

之前，法庭在极端分子发动的大型示威游行压力下判决钟万学亵渎宗教案罪名成立也引发全球，尤其是奉行言论和宗教自由的欧洲的关注。荷兰国会代表众议院已对此案表示关切并已被列入荷兰国会的讨论议程。