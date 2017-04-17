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耗资4.1兆盾丹绒不碌高速公路建成启用

将缓解进出港口交通的拥堵

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（4月15日）主持丹绒不碌高速公路建成启用仪式时表示，该高速公路通行后将缓解丹绒不碌一带的拥堵现象并使进出港口的物流顺畅。

总统在致辞中说：“我还记得当我还是雅加达省长时，因为征地问题，这个工程拖延了2年的时间。经过我几次来到工地之后，征地问题终于得到解决。”

此外，在建设过程中也发现结构上的错误，有69个支柱必须切断重建，致使又拖了5-6年的时间。

总统在公共工程与民房建设部长巴苏基、交通部长布迪卡里亚与雅京代理省长苏玛尔梭诺等陪同下，以按钮方式宣布丹绒不碌高速公路建成启用。

这段全长11.4公里的丹绒不碌高速公路与雅加达全长69.77公里的外环公路（JORR）连接。这段高速公路也与陆、海、铁路通道联运，与丹绒不碌港口组成一体化。

总统说，将来这段高速公路每日将有3600辆卡车通行，数量相当惊人。为此将对我们的快速服务提供良好的竞争能力。

总统接着说，为什么在丹绒不碌港口需要加速物流服务，那是因为丹绒不碌是印尼主要港口，许多物质从这里集中之后，分配到印尼其他港口，因此不可缓慢，要快速与顺畅。

这段高速公路的建设经费总计4.1兆盾，全由日本国际协力机构（JICA）资助。建设始于2003年，随后停了几年，终于在2008年开始重建。

高速公路通行后，在试用一个月期间政府给予免费使用。