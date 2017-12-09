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美宣布承认耶路撒冷为以色列首都

示威群众到雅京美国大使馆前抗议

【雅加达Liputan6.新闻网12月08日讯】雅京数百名 伊斯兰教士联合会（NU）在美国大使馆办公室前举行大规模和平示威行动。 周五（12月8日），由于大规模 示威群众燃烧轮胎和写上唐纳德说不（Say No Trump）的海报而发生小小的摩擦。但也已经被警方控制下来。

一位示威群众在演讲说，印度尼西亚不同意美国总统唐纳德特朗普决定承认耶路撒冷为以色列的首都。

“我们只承认耶路撒冷是巴勒斯坦首都，恳请美国大使通知特朗普。”演讲者如是大声喊道。

同时，靠近美国大使馆的独立广场街的交通流量没有被封锁依然受到监控。

在伊斯兰教士联合会举行大规模行动之前，由Agus Sudarmaji 和Aji Abdul Malik协调的阿克萨工作组（AWG）会见了美国大使馆人员并向他们提出一些要求。

据示威群众说，耶路撒冷仍然在国际法的保护之下，而不是在以色列掌管之下。他们呼吁全世界的穆斯林共同保护耶路撒冷。示威群众还要求沙特阿拉伯等穆斯林人口最多的国家不要把注意力放在耶路撒冷的安全问题上，要求所有穆斯林都支持印尼政府继续为巴勒斯坦独立而奋斗。

“愿真主保护耶路撒冷免于一切形式的暴政，为宇宙带来和平和繁荣。”演说者如是喊道。