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美国防长马蒂斯东南亚首站访印尼 谈防务合作

【新加坡Channel 8新闻网22日讯】美国防长马蒂斯出访东南亚，首站将抵达印度尼西亚雅加达，之后还将前往越南。分析指，随着中国军事力量在区域不断扩大，美国希望能加强与印尼和越南的军事合作。

马蒂斯之前就同随行的记者表示，与印、越两国共享太平洋，希望看到这片海洋维持和平。

马蒂斯访问印尼期间，将同印尼防长里亚古都举行会晤。两人将就美印两国的防务合作、打击跨国犯罪和恐怖主义等议题进行讨论。

马蒂斯出访东南亚时机敏感，美军一艘驱逐舰刚在日前驶入南海、中国宣称拥有主权的黄岩岛附近水域，引起中方强烈反弹。

中国国防部发言人吴谦表示，“我们希望美方尊重中方主权，尊重域内国家的努力，不要无事生非，兴风作浪。”

而这之前，五角大楼才出台了全新的“国防战略”报告，报告将中国和俄罗斯列为最重要的对手，指它们对美军构成的威胁超过恐怖主义。中国和俄罗斯则异口同声地指美国在以对抗思维看世界，呼吁合作与对话。