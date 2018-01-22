Monday, January 22nd, 2018 | Posted by

美国防长马蒂斯东南亚首站访印尼 谈防务合作

周一（22日）我国外交部部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno Lestari Priansari Marsudi）在雅京外交部大楼接待到我国访问的美国国防部长马蒂斯(James Mattis)，双方对一些战略问题进行讨论和交换意见。

周一（22日）我国外交部部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno Lestari Priansari Marsudi）在雅京外交部大楼接待到我国访问的美国国防部长马蒂斯(James Mattis)，双方对一些战略问题进行讨论和交换意见。

 

【新加坡Channel 8新闻网22日讯】美国防长马蒂斯出访东南亚，首站将抵达印度尼西亚雅加达，之后还将前往越南。分析指，随着中国军事力量在区域不断扩大，美国希望能加强与印尼和越南的军事合作。

马蒂斯之前就同随行的记者表示，与印、越两国共享太平洋，希望看到这片海洋维持和平。

马蒂斯访问印尼期间，将同印尼防长里亚古都举行会晤。两人将就美印两国的防务合作、打击跨国犯罪和恐怖主义等议题进行讨论。

马蒂斯出访东南亚时机敏感，美军一艘驱逐舰刚在日前驶入南海、中国宣称拥有主权的黄岩岛附近水域，引起中方强烈反弹。

中国国防部发言人吴谦表示，“我们希望美方尊重中方主权，尊重域内国家的努力，不要无事生非，兴风作浪。”

而这之前，五角大楼才出台了全新的“国防战略”报告，报告将中国和俄罗斯列为最重要的对手，指它们对美军构成的威胁超过恐怖主义。中国和俄罗斯则异口同声地指美国在以对抗思维看世界，呼吁合作与对话。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204286

Posted by on Jan 22 2018. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added