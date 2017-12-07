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美国大使：美国驻以色列大使馆迁移耶路撒冷

将不影响两国解决方案

【安达拉新闻网12月06日讯】 美国驻我国大使 约瑟夫多诺万（Joseph R. Donovan）说，美国驻以色列大使馆由特拉维夫（Tel Aviv）迁移到耶路撒冷将不影响以色列和巴勒斯坦两国纠纷的解决方案。

“我应该强调的是，美国政府仍然坚定地致力于巴勒斯坦以色列长期协议，如果双方都愿意的话，还包括两国解决方案协议。” 约瑟夫多诺万大使周三（12月6日）在雅京副总统办公室如是说道。

美国大使约瑟夫多诺万会见我国副总统卡拉，讨论将在2018年改善两国合作关系的战略举措，尤其是在经济领域。

尽管如此，多诺万强调了巴勒斯坦问题对印尼政府和人民的重要性，他还透露了美国总统唐纳德特朗普通过我国外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno Lestari Priansari Marsudi）传达美国大使馆将迁移到耶路撒冷的政策。

“前几天我会见了外交部长蕾特诺，她说明了印度尼西亚在这个问题上的立场，我也解释了美国政府在华盛顿时间将公布这个问题上的声明。” 多诺万说。

特朗普总统已经发布了一项政策，将美国大使馆从特拉维夫迁移到耶路撒冷，作为以色列总理本雅明内塔尼亚胡在本年2月访问华盛顿期间交付给以色列的一种支持形式。

特朗普将美国大使馆迁移到耶路撒冷的举动，这意味着承认这个城市是以色列的首都，而圣城仍然是以色列占领巴勒斯坦。

法塔赫派别和阿巴斯（Faksi Fatah dan Abbas）都已同意在真正摆脱以色列占领的情况下使耶路撒冷成为巴勒斯坦的首都。

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