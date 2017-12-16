Saturday, December 16th, 2017 | Posted by

美国单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都
我国跨宗教领袖坚定反对

周五（12月15日）我国跨宗教领袖也在雅京伊联总部（PBNU）召开特别会议，讨论相关问题。图为印尼伊斯兰教士联合会总主席赛义德（KH Said Aqil Siroj，中），PBNU 主席Marsudi Syuhud (左一), PBNU 秘书长Helmy Faishal Zaini (左二)，印尼基督教会（PGI）总主席Henriette Tabita Hutabarat (左三),印尼天主教总会 (KWI)主教 Mgr. Ignatius Suharyo （左三），印尼孔教总会总秘书长Peter Lesmana (右二)和印尼佛教代表协会（WALUBI）副执行主席Jandi Mukianto (右)，会议结束后共同发表宣言反对美国总统特朗普单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都。

周五（12月15日）我国跨宗教领袖也在雅京伊联总部（PBNU）召开特别会议，讨论相关问题。图为印尼伊斯兰教士联合会总主席赛义德（KH Said Aqil Siroj，中），PBNU 主席Marsudi Syuhud (左一), PBNU 秘书长Helmy Faishal Zaini (左二)，印尼基督教会（PGI）总主席Henriette Tabita Hutabarat (左三),印尼天主教总会 (KWI)主教 Mgr. Ignatius Suharyo （左三），印尼孔教总会总秘书长Peter Lesmana (右二)和印尼佛教代表协会（WALUBI）副执行主席Jandi Mukianto (右)，会议结束后共同发表宣言反对美国总统特朗普单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都。

 

【雅京1215日综合媒体报道】美国总统特朗普（Donald Trump）上周三（6日）单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都而引发国际社会严重关切，尤其是伊斯兰国家的强烈反弹，中东局势随着顿然升温。因此以巴的冲突也无法避免，甚至会世界和平进程。

 

针对美国总统特朗普的决定，作为穆斯林人口占多数的国家，我国总统佐科威不仅在土耳其伊斯坦布尔（Istanbul, Turkey）由全世界18个国家组成的伊斯兰合作组织(OKI)召开的特别会议上明确表达我国的坚定立场，也与OKI成员国宣布承认东耶路撒冷（East Yerusalem）为巴勒斯坦国首都。

周五（1215日），我国跨宗教领袖也在雅京伊联总部（PBNU）召开特别会议，讨论相关问题。我国是多元化团结的多宗教和多民族统一共和国国家。我国不仅始终如一坚定不移站在巴勒斯坦人民争取建国的合法权利，我国更尊重耶路撒冷为伊斯兰教，基督教和犹太教和其他宗教的圣城。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201108

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