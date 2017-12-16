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美国单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都

我国跨宗教领袖坚定反对

【雅京12月15日综合媒体报道】美国总统特朗普（Donald Trump）上周三（6日）单方面宣布承认耶路撒冷为以色列首都而引发国际社会严重关切，尤其是伊斯兰国家的强烈反弹，中东局势随着顿然升温。因此以巴的冲突也无法避免，甚至会世界和平进程。

针对美国总统特朗普的决定，作为穆斯林人口占多数的国家，我国总统佐科威不仅在土耳其伊斯坦布尔（Istanbul, Turkey）由全世界18个国家组成的伊斯兰合作组织(OKI)召开的特别会议上明确表达我国的坚定立场，也与OKI成员国宣布承认东耶路撒冷（East Yerusalem）为巴勒斯坦国首都。

周五（12月15日），我国跨宗教领袖也在雅京伊联总部（PBNU）召开特别会议，讨论相关问题。我国是多元化团结的多宗教和多民族统一共和国国家。我国不仅始终如一坚定不移站在巴勒斯坦人民争取建国的合法权利，我国更尊重耶路撒冷为伊斯兰教，基督教和犹太教和其他宗教的圣城。