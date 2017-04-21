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美国副总统访问印尼期间

印美签署100 亿美元11项领域合作协议

【本报雅加达讯】印尼工商会馆声称，美国副总统在访问印尼期间，印美签署了100 亿美元11项领域合作协议，其中，绝大部分是在能源和矿业领域合作。

印尼工商会馆总主席罗善（ROSAN P Roeslani）周五（21/04）在雅加达香格里拉大酒店说，该11项领域合作协议其中是：由美国应用材料公司（Applied

Materials）与印尼电力公司(PLN)签署的合作协议、由美国绿地资源公司(Greenbelt Resources)与印尼Jababeka

基础设施建设公司签署的合作协议、由美国Hilliburton公司与印尼电力公司签署的合作协议、由美国霍尼韦尔公司（Honeywell）与印尼PT Dirgantara航天公司签署的合作协议、由美国洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）与印尼空军签署的合作协议、由美国下一代航空运输系统公司（NextGen）

和印尼三马林达市签署的合作协议、由美国PowerPhase公司与印尼电源公司（PT Indonesia Power）和爪哇巴厘发电站公司（PT Pembangkit Jawa Bali)签署的合作协议、由美国通用电气公司（General

Electric）与印尼地热能公司（Ormat Geothermal

Indonesia）和印尼电力公司签署的合作协议、由美国埃克森美孚（ExxonMobile）公司与印尼北塔米纳公司签署的合作协议以及由美国太平洋红外线资本公司（Pacific Infa Capital）与印尼电力公司签署的合作协议。

投资统筹机构主任托玛斯连彭声称，从以上合作协议总额中，美国埃克森美孚（ExxonMobile）

公司与印尼北塔米纳公司签署的合作协议数额最大，即60亿美元，

他们的合作协议涉及到北塔米纳向埃克森美孚购买液化天然气。