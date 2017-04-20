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美国副总统彭斯和我国跨宗教领袖会晤

【雅加达综合报道4月20日讯】美国副总统迈克·彭斯(Mike Pence)，周四（4月20日）在雅京伊斯蒂赫拉尔大清真寺 (Mesjid Istiqlal)与我国多宗教领袖会晤。

正在对我国进行国事访问的美国副总统彭斯拜会我国副总统尤淑夫卡拉（JK）之后，前往雅加达Istiqlal大清真寺与我国多个宗教领袖会晤。会议之前，彭斯副总统还游览一圈这座东南亚最大的清真寺。

据我国已故总统瓦希德研究所中心执行主任燕妮·瓦希德(Yenny Wahid)阐述，选择在雅京Istiqlal大清真寺举行会议主要也是要向全世界展现我国是多元化民族和宗教的民主国家，因为雅京Istiqlal大清真寺本身就是代表多元化的象征。

燕妮补充说，鲜为人知的是，雅京Istiqlal大清真寺除了是东南亚最大，也是全球最大的清真寺之一。

此外，雅京Istiqlal大清真寺正对面就是我国最大和历史最悠久的天主教大教堂，更充分展示我国多元化宗教的互相尊敬和包容的精神。

据记载，雅京Istiqlal大清真寺建筑师弗雷德里克·西拉班还是一名基督教徒。因此，雅京Istiqlal大清真寺是我国多元化宗教和民族的象征。

燕妮还说，雅京Istiqlal大清真寺也多次成为我国多宗教领袖会议地点，亦成为到我访问的国家嘉宾必须游览的景点。

除了燕妮，出席会议的还有印尼天主教联盟 (KWI) 代表雅京主教Mgr Ignatius Suharyo、印尼教会联盟(PGI)主席Henriette T. Hutabarat-Lebang牧师、伊斯兰教士联合会(PBNU)代表Marsudi Syuhud、印尼伊斯兰学者理事会(MUI)咨询委员会 主席丁善苏汀（Din Syamsuddin）和伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah)总主席 哈达尔·纳西尔（Haedar Nashir）以及 印尼佛教和孔教青年团。