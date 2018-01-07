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美加娃蒂公布6组正副省长候选人

西爪哇省长候选人哈山努汀

【本报讯】斗争民主党总主席美加娃蒂昨日（1月7日）公布推荐参选2018年省长/副省长的6组候选人，其中最令人关注的是代表该党的西爪哇省长/副省长候选人退役陆军少将哈山努汀（TB Hasanuddin）与退役警察少将安东．查利延（Anton Charliyan）。

6组候选人是 ;苏北省，苏南省，西爪哇省，中爪哇省，西加里曼丹省，及东加里曼丹省。

斗争民主党在苏北省推出查罗特（Djarot Saifur Hidayat）与希哈尔.希多鲁斯（Sihar Sitorus）为省长副省长候选人。在苏南省推出多迪.利萨（Dodi Reza Alex Noerdin）与吉利.拉曼达.基马斯（Giri Ramandha Kiemas）。

中爪哇省长与副省长候选人是甘查尔.帕拉诺沃（Ganjar Pranowo）及戴.雅新（Taj Yasin）。西加里曼丹省长副省长候选人是卡洛林（Karolin Margret Natasa）与苏利雅曼。基托（Suryadman Gidot）。东加里曼丹省长候选人是沙发鲁汀（Safaruddin），而副省长人选尚未决定。

另外一项令人关注的苏北省长副省长候选人，美加推出前雅京省长查罗特为苏北省长候选人，而副省长候选人希哈尔。希多鲁斯是苏北企业家希多鲁斯（DL Sitorus）的公子，希哈尔毕业于曼彻斯特商学院（Manchester Business School），喜爱足球，是棉兰足球队的理事，在苏北成立了数个俱乐部，他也是人建与文化统筹部部长的专员。

西爪哇省长候选人哈山努汀是退役陆军少将，而副省长候选人安东．查利延是退役警察少将。他们的对手是大印尼行动党推出的前印尼驻中国大使退役陆军少将苏特拉查（Sudrajat）。

苏南省长候选人多迪.利萨.阿勒.努尔汀是从业党的国会议员也是现任苏南省长Alex Noerdin的儿子，副省长候选人基利.拉曼达.基马斯是苏南省地方议员，也是斗争民主党在南苏省的理事，也是美加夫婿陶菲克.基马斯的侄儿。

斗争民主党在苏北省议会只有100个席位中的16个席位，故必须与其他政党联合才能推荐候选人。