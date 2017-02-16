Thursday, February 16th, 2017 | Posted by

美佳娃蒂：多个投票站出现不利于钟万学的违规行为

斗争民主党国会党团第三委员会副主席Trimedya Panjaitan

斗争民主党国会党团第三委员会副主席Trimedya Panjaitan

【雅加达罗盘报新闻网15日讯】我国2017年地方首长选举，于周三（215日）在全国101地区，包括7个省份，18个市以及76个县，大体上已经顺利和安全同步进行。

虽然有几个选区出现小小摩擦事件。斗争民主党（PDI-P）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）评估，雅京特区地方首长选举多处投票站委员会（KPPS）出现不利于第二序号省长副省长候选人钟万学 – 查罗特的违规行为。

针对这些违规行为，省普选监督机构（Bawaslu）和市区普选监督机构（Panwascam）没有尽到执行良好管控的责任。” 斗争民主党国会党团第三委员会副主席Trimedya Panjaitan周三（15/02）对罗盘报记者如是说道。

Trimedya说，通过KPPS的违法行为分为几种类型。

首先，选民名单（DPT）没有登记但出示电子身份证和家庭卡，KPPS不允许选民投票。其次，选民名单没有登记但对KPPS出示民事登记和家庭卡，选民也不能投票。第三，许多投票站的选票用完了，很多选民也不能投票。第四违规行为是某胜选小组采取暴力行为。

雅京特区多个投票站明显出现多宗不利于钟万学 – 查罗特的违规行为。”Trimedya说。

例如，在雅京中区对殴打分区投票（DPC）主席 Pandapotan Sinaga 和他的弟弟Marudut Sinaga，目前他们正在医院接受治疗。

在雅京中区，还发现了驱赶支持钟万学 – 查罗特的选民。

对于违法行为，PDI-P评估特别是KPPS 选举忽视了投票选举公民的宪法权利，其中1945年宪法和地方首长选举法令以及普委会条例。

因此，PDI-P呼吁全国普委会乃至雅京特区普委会（KPU DKI）必须进行评估并立即采取改善措施，以免在雅京特区第二轮投票时，不再出现类似违规行为。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175387

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