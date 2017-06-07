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美佳娃蒂领导班渣西拉思想辅导委员会

【雅加达安达拉新闻网讯】为了有效遏制国内日益猖獗的宗教极端主义的渗透蔓延，宣导班渣西拉建国五原则的精神是政府当务之急。维护国家多元化种族，多元化宗教和多元化文化的精神迫在眉睫。政府也首次把6月1日班渣西拉（Pancasila）诞辰纪念日列为国家共假日。班渣西拉被视为我国维护印尼共和国统一（NPRI)和殊途同归多元精神的重要栋梁。

就在国内宗教极端主义逐渐走上不归路之际，佐科威政府成立了由9名国家重量级德高望重的社会与宗教领袖领导的总统府工作小组班渣西拉思想辅导委员会（UKP PIP）。我国第五任总统亦是斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri) 被委任为委员会总主席。

“美佳娃蒂女士担任总统府工作小组班渣西拉思想辅导委员会主席，印度教徒的Wisnu先生担任秘书。” UKP PIP执行委员会执行主席尤迪（Yudi Latief）周三（6月7日）在雅京总统府如是表示。

昨天（6月7日）佐科威总统为9名UKP PIP辅导委员会和1名UKP PIP委员会主席宣誓就职典礼。

其他委员会理事成员包括伊斯兰教士联合会(PBNU）理事会总主席萨伊德 阿奇西拉兹（Said Aqil Siradj），代替原先入围的穆罕默迪亚协会前主席汀· 善苏丁（Din Syamsuddin)。

印尼伊斯兰学者理事会(MUI)主席马鲁·阿敏（KH Ma’aruf Amin)，前任我国副总统特里（Tri Sutrisno），前任宪法法院主席Mahfud MD， Andres Anangguru Yewangoe、 Sudhamek 和伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah)总主席 Syafii Maarif 也是榜上有名。

出席UKP PIP理事会就职典礼的有副总统卡拉（Jusuf Kalla)、人协议长祖尔基弗利 哈桑（Zulkifli Hasan)、国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto)、人民良心党（DPD）总主席乌斯曼 莎普达（Oesman Sapta)、我国最高法院（MA）院长哈达阿里 (Hatta Ali)、我国宪法法院院长阿里耶夫 希达亚特（Arief Hidayat）、政法安统筹部长维兰多（Wiranto)、国务秘书长普拉蒂克诺（Pratikno)、文化与基础中学教育部长穆哈基尔 艾芬迪（Muhadjir Effendy)、宗教部长鲁克曼（Lukman Hakim Saifuddin）和环保与林业部长西蒂努尔巴亚（Siti Nurbaya Bakar)。