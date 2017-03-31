Posted by admin

美佳娃蒂谈退休 佐科威与布安被视为具有潜力领导斗争民主党

【雅加达点滴新闻网3月31日讯】最近在一个谈论中，斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)提起有关她有朝一日将退出斗争民主党的领导层。然而，美佳娃蒂的讲话立即引发舆论的好奇感，若美佳娃蒂引退，谁将是牛头党的未来掌门人？

Median媒体调查机构执行主任黎葛（Rico Marbun）表示，斗争民主党向来江山代有才人出，从来不会缺具有良好条件的干党。斗争民主党一些党干目前已担任政府公共职务而他们大多均拥有良好形象，相信社会民众也能接受他们的领导。

黎葛举例，我国总统佐科威（Joko Widodo）毫无疑问是最有分量的斗争民主党未来领导人。此外，在地方领导层，中爪哇省长 甘加尔·普拉诺沃（H. Ganjar Pranowo）和泗水市长德莉·丽斯玛 (Tri Rismaharini)也是不可忽略的人选。还有，在现任内阁成员中，美佳娃蒂的爱女，人类发展与文化统筹部长布安·马哈拉尼(Puan Maharani)亦是美佳娃蒂用心良苦培育的潜在接班人。周五（3月31日），黎葛在雅京向传媒如斯阐述。

“虽然PDIP人才总是层出不穷，问题是，斗争民主党是否有魄力，大胆推举和拥护一位具有团结群众凝聚力但非苏加诺（Bung Karno）血统的牛头党党魁。” 黎葛如斯说。

黎葛说，若美佳娃蒂希望将PDIP发展为与时俱进的现代化政党，她必须敢于尝试选择不再基于苏加诺血统的继承人，而是真正拥有实际能干的政党领导人，方能更上层楼，众志成城，把PDIP发展壮大。究竟，未来政党的生存和发展不可能再以家族力量为基础，党干才是政党实际发展的中流砥柱。

“大家试想一下，若我国总统佐科威接任斗争民主党总主席一职，将会带来两个益处。首先，政府团队显然将会更加强大，与此同时，斗争民主党也将受益匪浅，因为国家元首兼任执政党党主席，将使干部处于意气高昂和精神焕发的状态。其次，党干可以充分利用政府的资源壮大政党。”黎葛接着说。

Incoming search terms:

印尼的新闻