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美佳娃蒂强调 斗争民主党与印尼共产党毫无关系

【罗盘报新闻网1月3日雅加达讯】2月2日，斗争民主党（PDI-P）通过党中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)

和中央理事会秘书长哈斯多(Hasto Kristiyanto)

共同签署，编号为2588/ IN/ DPP/ II /2017的斗争民主党中央党部至全国斗争民主党地方党干的正式信函中强调斗争民主党与印尼共产党（PKI）和共产主义没有任何关联。

“斗争民主党从来没有和印尼共产党或印尼共产主义有任何关联，斗争民主党始终是坚持贯彻印尼建国的五项基本原则班渣西拉，即信仰神道、人道主义、民族主义、民主主义、社会公正为PDIP-P的精神和宗旨。美佳娃蒂在信中的第三点这样阐述。

美佳娃蒂在信中写道，因为国内近来政局的动态和临近全国即将举行的地方首长选举，国内政治动态也出现难于预测的不确定性，甚至某既得利益集团刻意传播斗争民主党与印尼共产党或共产主义有千丝万缕的挂钩。因此有必要向全国人民明确阐述斗争民主党的政治立场。

这位我国第五任总统指示全国各PDI-P地方理事会对干部必须向全国人民宣导并共同建设有利的条件维护国家各民族的团结和国家的完整性。

PDI-P中央理事会主席安德烈亚斯（Andreas

Hugo Pareira）说，临近全国地方首长选举，社会上不少具有煽动性者通过散布诽谤和仇恨言论，挑拨离间制造社会矛盾。

因此，安德烈亚斯认为PDI-P有必要向社会民众传达PDI-P与PKI和共产主义没有任何关联，这是非常重要的宣导。