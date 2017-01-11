Wednesday, January 11th, 2017 | Posted by

美佳娃蒂将亲自出马为钟万学-查罗特助选

斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri) 周二（10/1）在雅京史纳延JCC庆祝斗争民主党周年纪念活动受到了斗争民主党（PDI-P）秘书长哈斯多（Hasto Kristiyanto）的热烈欢迎。

斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri) 周二（10/1）在雅京史纳延JCC庆祝斗争民主党周年纪念活动受到了斗争民主党（PDI-P）秘书长哈斯多（Hasto Kristiyanto）的热烈欢迎。

 

【雅加达罗盘报10日讯】斗争民主党（PDI-P）秘书长哈斯多（Hasto Kristiyanto）确保斗争民主党（PDI-P）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri) 将亲自出马为雅京特区现任省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长候选人查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）助选，蝉联2017年雅京特区首长宝座。

对于这种情况，公众质疑美佳娃蒂是否也将步其后尘效仿大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃·苏比安多(Prabowo Subianto) 为阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）助选的举措。

是的，美佳娃蒂将‘下山’ 亲自出马为钟万学-查罗特助选。”哈斯多周二（10/1）在雅京史纳延JCC 庆祝斗争民主党周年纪念活动中如是说道。

虽然没有直接竞选，哈斯多继续说，美佳娃蒂已经直接参与有关雅京特区地方首长选举的所有活动,希望能组成强有力的小组，赢得2017年雅京地方首长选举。

2017年 全国将有101个地区同步进行地方首长选举，各个选区将由助选团为PDIP推举的候选助选，比如上周我们委派泗水市长德利丽斯玛（Tri Rismaharini）女士到西苏拉威西和巴布亚。”哈斯多说。

尽量发挥PDIP团队精神的协同效应的优势。进入最后阶段竞选活动，全部PDIP党中央高层将一起出台坐阵助选，希望赢得更多的地方首长选举。”哈斯多如是说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172650

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