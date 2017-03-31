Friday, March 31st, 2017 | Posted by

美佳娃蒂与查罗特共同出席
斗争民主党雄牛青年团成立17周年大会

周四（3月31日），2017年雅京特区地方首长选举，副省长候选人查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）出席在雅京中区门腾（Menteng）一带举行的PDIP雄牛青年团成立17周年大会

周四（3月31日），2017年雅京特区地方首长选举，副省长候选人查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）出席在雅京中区门腾（Menteng）一带举行的PDIP雄牛青年团成立17周年大会

 

【雅加达罗盘报新闻30日讯】周四（330日），休假参选雅京特区副省候选人查罗特（Djarot Saifu Hidayat）出席在雅京中区门腾（Men-teng）一带举行的斗争民主党（PDIP）雄青年团（BMI）成立17周年大会。

当时这位雅京特区副省长候选人查罗特先亲切地迎接出席大会的斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂（Megawati Soekar-noputri）的到来。

据报道，美佳娃蒂大概下午1440分钟抵达PDIP雄牛青年团成立17周年大会场地，由查罗特代表斗争民主党成员迎接美佳娃蒂的来访。美佳娃蒂的到访立即引发牛头党青年组织成员和传媒界的热烈欢迎。

除了美佳娃蒂，与会嘉宾，还有雅京地方议会议长帕拉斯迪哟艾迪（Pra-setio Edi Marsudi）、Trimedya 及钟万学-查罗特助选团发言人鲁胡特（Ruhut Sitompul）等嘉宾，一起与美佳娃蒂切通平饭（Nasi Tumpeng）并祝愿钟万学-查罗特顺利当选，荣登雅京特区省长副省长宝座。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179166

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