Tuesday, November 14th, 2017 | Posted by

置之不理肃贪会传召
诺凡多前往古邦进行工作访问

不予理睬肃贪会（KPK）的传召，会从业党中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setya燦ovanto)访问东努沙登加拉省（NTT）古邦

不予理睬肃贪会（KPK）的传召，会从业党中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setya燦ovanto)访问东努沙登加拉省（NTT）古邦

 

【雅加达点滴新闻网】不出所料，再次被肃贪会列为电子身份证贪污案嫌疑人的从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多 （Setyaovanto） 昨天不出席肃贪会的传召，作为电子身份证贪污案的证人。诺凡多置之不理肃贪会的传召，他反而选择前往东努沙登加拉省（NTT）古邦进行工作访问。

根据国会的新闻网站发布的新闻报道，诺凡多昨天在东努沙登加拉省古邦市视察Sonaf Maneka孤儿院，孤儿院小朋友们还对诺凡多祝贺生日快乐。

我很高兴看到天真活泼的小朋友们，他们都是国家未来的主人翁，继承建设国家大业和社会发展的栋梁，因此我勉励小朋友们应该刻苦和努力学习，把握学习的机会，成为对国家有贡献的年轻一代，实现未来的梦想。” 诺凡多正视察Sonaf Maneka孤儿院时如是说道。以此同时，肃贪会已明确表示不需要总统的批准调查任何涉嫌贪污违法的政府或国会领导人。若三次不出席肃贪会的传召，肃贪会甚至还可以选择强制逮捕嫌犯归案，包括国会议长诺凡多也不例外。肃贪会发言人 Febri Diansyah如斯说道。

前任宪法法院院长玛夫特( MahfudD)建议肃贪会应该立即采取羁押诺凡多，并进入法律程序，因为进入法庭法律程序，犯罪嫌疑人就不能再申请预审。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198153

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