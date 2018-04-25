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罗盘报调查显示：

卡拉和帕拉波沃仍是最佳副总统人选

【雅加达罗盘报新闻网4月24日讯】根据罗盘报调查数据显示，现任副总统卡拉和大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）仍是2019年总统选举最佳副总统人选。尽管卡拉获得15.7％被受访者的支持，但是卡拉已两次担任副总统职务，根据宪法不能再续任副总统职务。

“民众选择保持现状的背后，意味着民众对佐科威 – 卡拉政绩感到满意。”罗盘报调查研究员Bestian Nainggolan 周二（4月24日）如是说道。

大多数佐科威支持者也支持卡拉，这个比例为66.2％。仅有29.8％佐科威支持者表示反对卡拉。

紧跟随卡拉之后，是在2014年总统选举中佐科威的竞争对手，获得8.8％。支持的帕拉波沃。 虽然帕拉波沃实已表明愿意再次参加2019年总统选举。但是，据悉，他也不排除与佐科威搭档的可能性。

“瑜亮情结的佐科威和帕拉波沃组合都被视为非常理想的组合，不仅取胜的几率高，佐科威和帕拉波沃组合也可以化解这两位竞争激励的政治对手。擝estian如是说。

多达49.9％的佐科威者表示反对，只有42.2%的受访者表示赞同。

除了卡拉和帕拉波沃被视为是最佳副总统人选，其他不同背景的候选人，如Gatot Nurmantyo（5.3%） 、Susi Pudjiastuti（4.8%）、Mahfud MD（3.8%）、Wiranto（3.2％）。然后，AgusHarimurti Yudhoyono（3.1％）、Sri Mulyani（2.8％）、Tri Rismaharini（2.7％）、Anies Baswedan（1.9%）和其他数字（16.6%）。没有回答的受访者23.2%。

罗盘报调查显示3月21日定期到4月1日对1200名受访者和17岁以上印尼公民的调查对象。在印度尼西亚的32个省份随机选择受访者，数量按比例确定。调查的置信度为95％，简单随机抽样条件下的误差幅度加上减去2.8％。