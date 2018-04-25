Wednesday, April 25th, 2018 | Posted by

罗盘报调查显示：
卡拉和帕拉波沃仍是最佳副总统人选

资料图：帕拉波沃（左起），佐科威和伊莉雅娜夫人及卡拉副总统。

资料图：帕拉波沃（左起），佐科威和伊莉雅娜夫人及卡拉副总统。

 

【雅加达罗盘报新闻网424日讯】根据罗盘报调查数据显示，现任副总统卡拉和大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）仍是2019年总统选举最佳副总统人选。尽管卡拉获得15.7％被受访者的支持，但是卡拉已两次担任副总统职务，根据宪法不能再续任副总统职务。

民众选择保持现状的背后，意味着民众对佐科威 – 卡拉政绩感到满意。”罗盘报调查研究员Bestian Nainggolan 周二（424日）如是说道。

大多数佐科威支持者也支持卡拉，这个比例为66.2％。仅有29.8％佐科威支持者表示反对卡拉。

紧跟随卡拉之后，是在2014年总统选举中佐科威的竞争对手，获得8.8％。支持的帕拉波沃。 虽然帕拉波沃实已表明愿意再次参加2019年总统选举。但是，据悉，他也不排除与佐科威搭档的可能性。

瑜亮情结的佐科威和帕拉波沃组合都被视为非常理想的组合，不仅取胜的几率高，佐科威和帕拉波沃组合也可以化解这两位竞争激励的政治对手。擝estian如是说。

多达49.9％的佐科威者表示反对，只有42.2%的受访者表示赞同。

除了卡拉和帕拉波沃被视为是最佳副总统人选，其他不同背景的候选人，如Gatot Nurmantyo5.3%） 、Susi Pudjiastuti4.8%Mahfud MD3.8%）、Wiranto3.2％）。然后，AgusHarimurti Yudhoyono3.1％）、Sri Mulyani2.8％）、Tri Rismaharini2.7％）、Anies Baswedan1.9%）和其他数字（16.6%）。没有回答的受访者23.2%

罗盘报调查显示321日定期到41日对1200名受访者和17岁以上印尼公民的调查对象。在印度尼西亚的32个省份随机选择受访者，数量按比例确定。调查的置信度为95％，简单随机抽样条件下的误差幅度加上减去2.8％。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213114

Posted by on Apr 25 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added