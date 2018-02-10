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缴获110公斤冰毒和18000粒摇头丸

国家禁毒局和海关税务总署破获三起毒品犯罪案

【本报雅加达讯】国家禁毒局（BNN）与税务海关总署合作破获3起发生在苏北和亚齐省的毒品犯罪案件，缴获冰毒110公斤和摇头丸18000粒，抓获12个嫌犯。

财政部长丝丽·穆尔娅尼（Sri Mulyani）称，由税务海关总署和国家禁毒局组成的联合小组在东亚齐地区破获冰毒走私案，抓获两名男子，缴获冰毒7221克和摇头丸300粒。

本周三，丝丽·穆尔娅尼在位于雅加达中区萨瓦-北萨尔（Sawah Besar）镇的财政部大楼说道：“接到居民报警之后，展开调查行动，发现跨国贩毒集团使用汽船把毒品从马来西亚走私到亚齐海域。”

与此同时，国家禁毒局局长布迪·瓦斯索（Budi Waseso）称，国家禁毒局接到居民报警称在苏北省巴杜-巴拉（Batu Bara）县有毒品交易活动。接警后，国家禁毒局展开调查行动，并缴获了冰毒87公斤和摇头丸18000粒。

他说道：“执法人员在苏北省巴杜-巴拉县一座种植园抓捕布卡里（43岁），他携带冰毒两包。”

他接着称，国家禁毒局执法人员也抓捕汗巴里·巴格（33岁），缴获冰毒1.03克。经深入调查后，执法人员再抓到一名嫌犯苏马尔尼（31岁），缴获冰毒2.06公斤。

除此之外，国家禁毒局再抓获一名嫌犯迪达·萨布塔（47岁），从他身上缴获重达21公斤的冰毒。此嫌犯用摩托三轮车载冰毒。过了几天后，国家禁毒局执法人员再抓获两名嫌犯马赫亚尔（49岁）和艾迪尔（26岁），缴获31.21公斤冰毒和摇头丸18000粒。

他说道：“艾迪尔说有一位名叫布永（39岁）的人携带一个装着冰毒的麻袋，我们已经将此人抓获。执法人员也抓捕杰米（42岁）。这个贩毒集团由棉兰市丹绒-古斯塔（Tanjung Gusta）监狱一位名叫托基曼的囚犯控制。”

他补充称，国家禁毒局也在北亚齐地区破获贩毒集团，抓获两名嫌犯萨伊芙儿和毛利丹，缴获重达15000公斤的冰毒。布迪·瓦斯索说道“我们接到居民报警后，展开调查行动，并抓获他们两个。”

这些嫌犯的行为触犯了有关毒品2009年第35号第114条第2款、第132条第1款、第112条第2款法规，或被无期徒刑，最高可被判处死刑。

他说道：“国家禁毒局就等于拯救了57万多孩子的生命。”

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