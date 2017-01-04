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维兰多：总统同意设立民族和谐委员会

【安达拉通讯社12月4日茂物讯】政治法律安全统筹部长维兰多 (Menko Polhukam Wiranto) 表示，我国总统佐科威已同意并批准设立国家民族和谐委员会（Dewan Kerukunan Nasional）。

“成立全国民族和谐委员会是有必要性的，回顾我国的历史，任何出现的种族问题，均通过协商方式，谋求共识达成一致，求同存异解决国家民族之间的问题。”周三（12月4日），维兰多出席佐科威总统在茂物宫召开的全体内阁会议结束后的新闻发布会上如斯说。

我国政法安统筹部长希望成立全国民族和谐委员会后，社会出现的宗教和种族冲突问题，均可以通过民族和谐委员会以协商方式化解国家民族之间的矛盾，以和为贵解决社会发生的冲突，不一定需要经过司法程序解决国家民族的冲突。

“国家人权委员会（Komnas HAM）可以扮演重要的作用，协助政府调查问题的起因，将调查的结果提交司法程序，依法审理。” 维兰多说。

维兰多续说，国家民族和谐委员会或许被视为暂时取代之前“真相与和解委员会 - KKR”的角色。但是，Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi （简称 KKR）当时并没有获得宪法法院的批准。“维兰接着说。

因此，政法安统筹部长表示，政府并不是有意恢复KKR的存在，毕竟我们依然尊重以协商一致方式解决问题的传统理念。