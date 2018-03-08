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维兰多称每位公民都可以自由选择加入任何政党

Pollycarpus 和Muchdi 加入多米苏哈多工作党

【雅加达点滴新闻网3月07日讯】Pollycarpus Budihari Priyanto和Muchdi PR加入多米苏哈多工作党。政法安统筹部长维兰多（Wiranto）说，每位公民都可以自由选择加入任何政党。

“每位公民都可以自由选择加入任何政党，这是他们的权利。”维兰多周三（3月7日）在雅京中区的办公室如是说道。

工作党承认Pollycarpus这位曾经参与谋杀人权活动家Munir Said Thalib的男子加入多米苏哈多工作党干部。我国第一任总统苏哈多的公子多米（Hutomo Mandala Putro别名Tommy Soeharto）也证明前国家情报局的Muchdi PR也加入成为工作党理事。

维兰多虽然负责政府事务，但并不意味着插手干预政党内部。这位新秩序时代的前任总司令维兰多没有质疑Pollycarpus的政治选择。维兰多继续说，他无权给予允许或不允许。所以每位公民都可以自由选择加入任何政党。