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维兰多强调代替法令政府条例

不是针对伊斯兰民间组织

【雅加达安达拉新闻网讯】政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto) 强调2017年第2号 民间社会组织代替法令政府条例（Perppu Ormas）不是针对伊斯兰民间组织的。

“有人说，政府排挤伊斯兰教。民间社会组织代替法令政府条例抹黑和边缘化穆斯林。这点我非常不赞同。” 政治法律安全统筹部长维兰多周一（7月17日）在雅京办公室如是说道。

这位原国军上将解释说，发出民间社会组织代替法令政府条例是确保民族和国家大多数的穆斯林信徒的目的。政府还有很多工作要解决经济和安全问题，从来就没有作出对不起自己人民的事情。维兰多如是说。

“佐科威先生是伊斯兰，我和副总统也是伊斯兰，哪里有抹黑和挤压穆斯林之说？完全没有排挤伊斯兰教。”维兰多补充说。

政府发出2017年第2号修订代替法令政府条例。因为2013年第17号民间组织法令被认为有违反班渣西拉意识形态的传播和1945年宪法。

究其原因，在发行这项替代法令政府条例中含有相反行为 (contrario actus) 的原则,因此,批准和给予许可成立民间组织的政府相关部门,有权利依法取缔,解散违反国家原则的社会民间组织。