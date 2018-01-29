Posted by admin

维兰多保证警察将领暂摄省长

将在2018年地方首长选举保持中立

【雅加达Republika 28日讯报道】内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）推举两名警察将领担任西爪哇省和苏北省暂摄省长，不仅引发多个政党的反对，民众一般也忧虑警察将领担任暂摄省长是否将影响军警在2018年地方首长选举的客观和中立。

西爪哇省和苏北省将举行正副省长选举，而西爪哇省长赫里亚宛（Ahmad Heryawan）已不能再续任或参选省长职位，因为已两任。而现任副省长德迪（Deddy Mizwar）已宣布成为2018年西爪哇省长候选人之一，因此也不能担任暂摄省长职位。 苏北现任首长Tengku Erry Nuradi也成为2018年苏北省长候选人之一，亦不能担任暂摄省长职位。

虽然国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）周五（26日）在雅京表示，有关内政部长拟委任两名警察少将担任西爪哇和苏北省暂摄省长的计划，迄今为此尚处于论述的阶段，国家警察总部将根据和配合内政部的决定，才做最后的决定，因为委任代省长是属于内政部长的权限。

近日在国内各大传媒都有报道有关内政部将委任两名高级警官即雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛少将（Irjen M Iriawan）和马尔托尼少将（Irjen Martuani Sormin）将担任西爪哇省和苏北省暂摄省长。

传统上，这两往年进行正副省长选举过程中，都被视为具有潜在发生冲突或暴力的选区。尤其宗教派系浓厚及地方主义较保守的西爪哇。

为了平息各界民众和政党的舆论，政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)周五(26日)在雅京向民众保证警察将领暂摄省长将2018地方首长选举过程中保持中立，呼吁民众不要过度解读。

这名前任国军总司令维兰多说，“每一位军警都有立下誓言，若他们不能维持中立立场，他们将被依法处罚。何况在媒体公开和透明化的时代，军警高官的一举一动都获得媒体和民众的监督。”