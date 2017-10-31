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维兰多会见缅甸驻我国大使

讨论若开邦难民与恐怖分子问题

【雅加达罗盘报新闻网10月30日讯】周一（10月30日）我国政法安统筹部长维兰多 (Wiranto)会见缅甸驻我国大使Ei Ei Khin Aye。会议期间，双方讨论了缅甸若开邦所发生的人道主义和暴力问题。

“今天，缅甸大使谈到许多关于孟加拉国难民问题，这个问题充满了人道主义问题，然后如何分离有关难民、宗教和政治问题的存在。”维兰多周一（10月30日）会见后如是说道。

维兰多说，政府正式已经提出了一些有关解决这个问题的办法，其中一个涉及恐怖主义。维兰多强调缅甸政府为防止恐怖主义集团利益进入罗兴亚问题所作的努力。

“当印度尼西亚派遣其非政府组织协助时，我们也提供一个部队协助，不要以为是干涉缅甸国内事务，而是政府仍然承诺直接向缅甸提供人道主义的援助。”维兰多如是说。

“我们的东盟团结精神是我们如何能够提供解决方案，帮助减轻缅甸存在的问题，而且我们知道总统指示，所以外交部长雷特诺 马尔苏迪（Retno Marsudi）也就直接采取了许多贤明的步骤。”维兰多如是说。

此前，印尼国家反恐局（BNPT）局长苏哈迪阿刘斯（Suhardi Alius）警察中将承认，缅甸若开邦政府与罗兴亚族族群体之间的冲突可能导致恐怖主义集团的主要吸引力。