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维兰多会见俄罗斯大使Lyudmila Goegievna Verobieva 商讨有关普京总统将访问我国的计划

【雅加达Tribunnews网】政法安统筹部长维兰多(Wiranto)于昨日会见正拜访我国的俄罗斯驻印尼大使Lyudmila Goegievna Verobieva，。据了解，此会见商讨有关俄罗斯联邦总统普京（Vladimir Putin）将访问我国的计划和安排。

“日前俄罗斯政府正安排普京总统到访我国的计划。” 政法安统筹部长维兰多在雅京中区政安筹办事处如是说道。

被问普京总统什么时候到访我国时，维兰多不能确定，不过我们希望这个愿望能实现。

此外，维兰多与Lyudmila Goegievna也讨论对将在俄罗斯进行的联盟峰会的筹备，尤其商讨在近期内吸引媒体的关注是全球安全和恐怖分子的议题并俄罗斯峰会将于4月下旬进行。

“我将与相关内阁部长启程俄罗斯出席联盟峰会，特别是对我们将商讨以上议题的内阁部长一行前往俄罗斯。”维兰多说。

另外商讨的议题有关印尼与俄罗斯的外交领域和国家的安全，同时我们也商讨尚未完成领域合作，尤其经济和工业合作。