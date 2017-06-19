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继社交网站 Facebook之后

YouTube也禁止上传恐怖主义或极端主义理念的影片

【雅加达点滴新闻网6月19日讯】随着互联网科技的迅速发展及方便使用，社交媒体逐渐已成为全球恐怖分子或极端主义集团充分利用宣传恐怖分子活动或极端主义的有效又免费的宣传工具，导致全球的恐怖主义分子的暴力活动蔓延至全球各个地区，狂妄残酷的暴力恐怖袭击也越来越猖獗。极端恐怖分子”伊斯兰国“擅用科技招揽成员在全球各地进行恐怖袭击。

在各国政府向科技公司施压，要求网络搜寻引擎巨擘加入打击恐怖主义的行列，呼吁它们采取更多行动移除恐怖主义相关的内容。因此继广受全球网民欢迎的社交网站Facebook（脸书）禁止上传任何与恐怖主义或极端主义理念的照片之后，社交影片分享网站YouTube也决定移除与恐怖主义有关的宣传影片，也将不再允许上传恐怖分子训练的影片。

Facebook全球公共政策主管莫妮卡•比克特（Monika Bickert）曾对BBC说：”我们需要对我们的社群坦诚布公，我们正在做什么去确保，恐怖组织难以在Facebook生存。”

Facebook早前宣布将会招聘额外3000人去检视其他用户检举的内容，阻止恐怖主义内容的传播。

“经过多年的讨论和协商，我们已和其他社交媒体同仁取得共识，将删除违反规定的恐怖主义或极端主义理念的内容，我们也意识到太多的工作等待我们同行业者去共同完成。” 周一（6月19日），谷歌公司顾问总裁肯特·沃克（Kent Walker）向路透社如斯说道。

除了禁止上传恐怖训练影片外，Google旗下的YouTube网站的新准则也禁止上传煽动他人犯罪、教导制作炸弹以及狙击的影片。