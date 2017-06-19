Monday, June 19th, 2017 | Posted by

继社交网站 Facebook之后
YouTube也禁止上传恐怖主义或极端主义理念的影片

web5206e

广受全球网民欢迎的社 交网站Facebook和影片分 享网站YouTube

 

【雅加达点滴新闻网6月19日讯】随着互联网科技的迅速发展及方便使用，社交媒体逐渐已成为全球恐怖分子或极端主义集团充分利用宣传恐怖分子活动或极端主义的有效又免费的宣传工具，导致全球的恐怖主义分子的暴力活动蔓延至全球各个地区，狂妄残酷的暴力恐怖袭击也越来越猖獗。极端恐怖分子”伊斯兰国“擅用科技招揽成员在全球各地进行恐怖袭击。

在各国政府向科技公司施压，要求网络搜寻引擎巨擘加入打击恐怖主义的行列，呼吁它们采取更多行动移除恐怖主义相关的内容。因此继广受全球网民欢迎的社交网站Facebook（脸书）禁止上传任何与恐怖主义或极端主义理念的照片之后，社交影片分享网站YouTube也决定移除与恐怖主义有关的宣传影片，也将不再允许上传恐怖分子训练的影片。

Facebook全球公共政策主管莫妮卡•比克特（Monika Bickert）曾对BBC说：”我们需要对我们的社群坦诚布公，我们正在做什么去确保，恐怖组织难以在Facebook生存。”

Facebook早前宣布将会招聘额外3000人去检视其他用户检举的内容，阻止恐怖主义内容的传播。

“经过多年的讨论和协商，我们已和其他社交媒体同仁取得共识，将删除违反规定的恐怖主义或极端主义理念的内容，我们也意识到太多的工作等待我们同行业者去共同完成。” 周一（6月19日），谷歌公司顾问总裁肯特·沃克（Kent Walker）向路透社如斯说道。

除了禁止上传恐怖训练影片外，Google旗下的YouTube网站的新准则也禁止上传煽动他人犯罪、教导制作炸弹以及狙击的影片。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186036

Posted by on Jun 19 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added