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经过一场激烈工作讨论会议

普委会与国会同意修改政党核查规则

【雅加达1月19日讯】国会（DPR）第二委员会与普委会（KPU）在经过一场针锋相对的激烈讨论后，最终取得共识并得出了结论。根据宪法法院（MK）的决定，普委会正式同意修改政党核查普委会条例（PKPU）第7号和2017年第11号条例。

周四（1月18日）在雅京史纳延国会大厦召开讨论会议。讨论会议持续至周五（1月19日）。

“我们在这个讨论会议将根据宪法法院作出的决定，所以我们转达修改政党核查的原则和条款。”普委会主席阿里夫（Arief Budiman）如是说道。

“2017年的首个PKPU第7号。由于普委会没有足够的时间，要修改只是时间问题。”阿里夫继续说。

然后，关于2017年第11号PKPU登记，国会普选委员政党和国会地方代表由普委会作出决定。这个PKPU将在2018年新条例所取代，因为许多条款发生了变化，如核实政党成员和核实政党的设施。

“两个普委会已经改变了PKPU的2017年第11号条例。因为文章有所改变，所以被取消和取代2018年PKPU的新条例。”阿里夫至国会第二委员会会议室如是说道。

在会议上，阿里夫宣称政党信息系统（Sipol）将于1月28日至30日举行政党核查日期，1月23日起进行筹备工作。

众所周知，宪法法院对选举法令第173条第一款和第三款关于核查政党的决定引发了一些争议。 随着法令文章的重新制定，参与选举的所有政党，包括参加2014年大选的政党都需要重新核实。

此外，普委会还试图通过政党信息系统进行行政核实以外的事实核查。这恐怕会拖延政党核查进程，2018年2月17日核查完成，2019年4月17日实施总统选举。