Saturday, January 20th, 2018 | Posted by

经过一场激烈工作讨论会议
普委会与国会同意修改政党核查规则

普委会(KPU)主席阿里夫（Arief Budiman）与国会第二委员会进行工作会议。

普委会(KPU)主席阿里夫（Arief Budiman）与国会第二委员会进行工作会议。

 

【雅加达119日讯】国会（DPR）第二委员会与普委会（KPU）在经过一场针锋相对的激烈讨论后，最终取得共识并得出了结论。根据宪法法院（MK）的决定，普委会正式同意修改政党核查普委会条例（PKPU）第7号和2017年第11号条例。

周四（118日）在雅京史纳延国会大厦召开讨论会议。讨论会议持续至周五（119日）。

我们在这个讨论会议将根据宪法法院作出的决定，所以我们转达修改政党核查的原则和条款。”普委会主席阿里夫（Arief Budiman）如是说道。

2017年的首个PKPU7号。由于普委会没有足够的时间，要修改只是时间问题。”阿里夫继续说。

然后，关于2017年第11PKPU登记，国会普选委员政党和国会地方代表由普委会作出决定。这个PKPU将在2018年新条例所取代，因为许多条款发生了变化，如核实政党成员和核实政党的设施。

两个普委会已经改变了PKPU2017年第11号条例。因为文章有所改变，所以被取消和取代2018PKPU的新条例。”阿里夫至国会第二委员会会议室如是说道。

在会议上，阿里夫宣称政党信息系统（Sipol）将于128日至30日举行政党核查日期，123日起进行筹备工作。

众所周知，宪法法院对选举法令第173条第一款和第三款关于核查政党的决定引发了一些争议。 随着法令文章的重新制定，参与选举的所有政党，包括参加2014年大选的政党都需要重新核实。

此外，普委会还试图通过政党信息系统进行行政核实以外的事实核查。这恐怕会拖延政党核查进程，2018217日核查完成，2019417日实施总统选举。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204068

Posted by on Jan 20 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added