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纵横捭阖 PDIP将拜访PKB总主席

【雅加达Liputan6.新闻网4月8日讯】斗争民主党（DPP PDIP）秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）并未否认两个政党或其他政党将在2019年总统选举支持佐科威的任何信号。

“我们与联合党主席继续协调和分配工作任务。就像从业党（Golkar）总主席艾尔朗卡哈尔丹多（ Airlangga）、建设团结党中央理事会（DPP PPP）总主席罗马胡穆兹/罗米（Romahurmuziy或Romi）、国民民主党（NasDem）总主席苏里亚巴罗（Surya Paloh）和人民良心党中央理事会（DPP Hanura）总主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang或OSO）一样，我们将继续对话。”哈斯多周日（4月8日）在雅京南区Lenteng Agung DPP PDIP办公室如是说道。

哈斯多说，目前DPP PDI总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）正在与一个尚未确定联盟方向的政党进行沟通。PDIP计划将在周二（4月10日）拜访民族复兴党（PKB）中央理事会总主席慕海敏（Muhaimin Iskandar）别名Cak Imin）。

“我们将要拜访民族复兴党，因为我们会见了慕海敏。我们也将讨论未来人民的领导者。”哈斯多说。

哈斯多解释说，会议不是要求穆海敏放弃总统副总统候选人。而是要协调东爪哇地方行政首长选举。

“我们正在谈论东爪哇地方行政首长选举，谈论国家和国家的问题，慕海敏无论是民族复兴党中央理事会总主席，但他始终得到人民的信任，所以支持和一致性的民族复兴党得到PDIP的赞赏。”哈斯多如是说道。