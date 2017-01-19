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约1691个摊位毁于一旦

红红烈火烧毁老巴刹第一第二区段市场

【本报雅加达讯】雅加达区域减灾管理机构（BPBD）表示，周四凌晨4点20分在老巴刹第一第二区段市场发生的火灾，已造成1691个摊位被烧毁。这个数据与雅加达代理省长苏玛尔梭诺所转达的数据112个摊位被烧毁有所差别。

雅加达区域减灾管理机构（BPBD）还表示，所幸这次火灾没有造成人命伤亡。

据雅加达中区消防和救援局的信息，他们已出动57辆消防车。火源估计从第二区段市场底层的装饰品摊位，然后火势开始蔓延，消防队成员难于进入里面灭火，因为许多大门仍上锁以及通路狭窄。起火原因与财产损失目前还在调查中。

雅京省长候选人钟万学通过短信表示，被烧的市场必须重建，商人应获得低息贷款，雅加达市政府属下PDPasarJaya在重建之后也应以实惠的价格给商人。

他说，失去摊位和商品的老巴刹商人需要我们帮助，尽可通过雅加达银行(BankDKI）。雅加达银行理应能提供额外的低息资本贷款给不幸的商人。以后可与PDPasarJaya合作，把摊位作为抵押品，这是他的愿望。