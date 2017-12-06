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约翰布迪称内阁改组

取决于必要性不是部长任期

【雅加达罗盘报新闻网12月04日讯】佐科威与卡拉政府剩余大约两年的执政期，仍然可能会内阁改组。

总统发言人约翰 布迪（Johan Budi）说，佐科威总统并不认为政府的年限来决定内阁改组。

“从总统的经验来看，并不知道内阁的工作时间剩下的是两年还是三年而完全取决于必要性不是部长任期。”约翰周一（11月4日）在雅京总统府如是说道。

约翰回应有关佐科威领导下的两位部长即将辞职的可能性。例如社会部长科菲法因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）将参加2018年东爪哇省长选举。同时，工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）将出任从业党（Golkar）总主席一职。

到目前为止，科菲法和艾尔朗卡还没有提出辞职。约翰也不知道佐科威总统是否要求他们辞退部长职位。

但是，如果两者都辞退，那么工作结构应该自动改变。约翰阐明，内阁改组是总统的特权。改革与否将取决于佐科威对部长的评价。约翰继续说，要取代或不取代另外人选，总统总是根据所做的评估而不是一次性完成。（adr）