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第十届巴厘民主论坛在万丹省赛邦市召开

副总统卡拉主持开幕式

【雅加达Liputan6新闻网12月7日讯】 当全世界把焦点集中在美国总统特朗普（Donald Trump）周三（６日）宣布承认耶路撒冷（Jerusalem）为以色列首都，并把美国使馆也将从特拉维夫（Tel Aviv）迁往耶路撒冷之际，周四（7日），我国副总统尤淑夫卡拉（JK）在万丹省（Banten）赛邦市（Serpong）举行“第十届巴厘民主论坛”（BDF 10）开幕仪式并致辞。

“巴厘民主论坛”创立于2008年12月，是亚太地区国家共商民主发展的高级别论坛。 与往年不同，巴厘民主论坛以往都在巴厘岛举行，但是今年因为巴厘岛阿贡火山持续喷发，为了安全考量，今年第十届巴厘民主论坛转移到万丹省赛邦市举行。

尽管如此，从巴厘岛转移到爪哇岛举行并没有减少由96个国家高级外交官员，103个代表出席的“巴厘民主论坛”会议的踊跃性氛围。

参加第“第十届巴厘民主论坛”的利比亚驻印尼大使Sadegh Bensadegh说：“一切都很良好，会议场地的更改并不影响本届巴厘民主论坛的实质性内容。”

我国外交部长蕾特诺马尔苏迪 （Retno L P Marsudi）也利用 “第十届巴厘民主论坛”表达我国明确和坚定的立场，毫不动摇和不会放弃巴勒斯坦人民争取自由和具有合法性建立国家的权利。

“在我们在此民主论坛分享自由民主对话之际，美国政府却单方面宣布承认耶路撒冷为以色列的首都并把美国使馆也将从特拉维夫（Tel Aviv）迁往耶路撒冷。”周四（7日），我国外交部长蕾特诺马尔苏迪“第十届巴厘民主论坛”会议上致词时如斯说。