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第十四届人口与发展部长级国际会议

在印尼梭罗市举行

【中新社印度尼西亚日惹11月28日电 (记者 林永传)】第十四届人口与发展部长级国际会议28日在印度尼西亚日惹市举行。来自全球30多个国家和相关国际组织的250余名代表出席会议。

中国国务院副总理刘延东出席当天上午的开幕式并发表主旨发言。

人口与发展南南合作伙伴组织主席、中国国家卫生计生委主任李斌主持开幕式，印尼日惹苏丹哈孟古布沃诺十世，联合国副秘书长、联合国人口基金执行主任卡奈姆，印尼人类发展和文化统筹部部长布安先后致辞，布安鸣锣启动本次会议。

本次会议的主题为“可持续城市、人口流动和国际移民：南南国家的观点和举措”，体现了发展中国家对人口问题的共同关切。

与会代表将就“城市背景下的女性和儿童健康”、“将人口动态纳入城市发展规划”、 “促进城市健康老龄化”、“移民人口的生殖健康”、“贫困与生殖健康之间的关系”等专题进行深入研讨。

作为世界上人口最多的国家，中国政府实施人口均衡发展国家战略，促进人口与经济社会协调发展，推动人口融入经济社会政策，积极实施健康中国战略，不断提升人民群众的健康福祉。

中国政府始终高度重视人口与发展领域的南南合作。自1997年加入伙伴组织以来，开展了一系列富有成效的工作。2016年，中国成功举办了人口与发展南南合作部长级战略对话，通过了《北京行动计划》。今年5月，中国成立了人口与发展南南合作卓越中心，加强中国在人口领域南南合作的机制建设。中国为人口与发展事业贡献了“中国智慧”和 “中国力量”。