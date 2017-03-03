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第二轮投票 现任省长副省长是否必须请假

国家普委会交给雅京特区普委会作决定

【雅加达点滴新闻网3月4日讯】因为没有一组候选人得票过半，因此2017年雅京特区地方首长选举将进行第二轮投票。

获得斗争民主党（PDIP)、人民良心党（Hanura)、国民民主党（NasDem）和从业党（Golkar）推举的雅京现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）与副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）或简称为Ahok-Djarot 搭档，和大印尼行动党（Gerindra）和公正福利党(PKS) 共同推举的阿尼斯.巴斯威丹(Anies Baswedan) 与善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）或简称Anies-Uno搭档，将进行第二轮投票，争夺雅京省长副省长宝座。

雅京特区普委会（KPU-DKI）原则上已经决定，第二轮竞选活动将于4月6日至15日进行。投票日也已决定将于4月19日举行。

然而，雅京现任省长钟万学和副省长查罗特，是否必须根据国家地方省长选举的规定，现任首长必须请假参加竞选活动。迄今，雅京特区普委会尚未作出决定。但是，中央普委会（KPU）专员纳达（Hadar Nafis Gumay）周五（3月4日）在雅京明确表示，第二轮投票，钟万学-查罗特是否必须请假，中央普委会全权交给雅京普委会作最后的决定。

据悉，雅京特区普委会今日（4日）将作决定，包括决定在第二轮投票的相关准则，让2017年雅京特区地方首长选举第二轮投票等安全顺利举行。