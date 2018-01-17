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第三次内阁改组 增加政党席位

佐科威委任社会部长与总统府幕僚长和空军新参谋长

【雅加达17日综合讯】佐科威总统周三(1月17日)在雅京独立宫为新上任部长举行典礼仪式，并根据新任部长的宗教信仰举行就职宣誓。这是佐科威总统执政以来第三次进行内阁改组。

佐科威委任从业党（Golkar）中央理事会秘书长伊德鲁斯牱玛尔哈姆(Idrus Marham)为社会部长，接任已正式投入2018年东爪哇省长选举的科菲法因达尔帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）。

佐科威也委任国军前总司令穆尔多科(Moeldoko)退役上将为总统府幕僚长，接任德登玛汝基(Teten Masduki)，阿古姆（Agum Gumelar）退役上将为总统咨询委员会(Wantimpres)成员，接任已故总统咨询委员会成员哈欣 穆扎迪长老(KH A Hasyim Muzadi)。此外，佐科威亦委任尤尤苏迪斯纳（Yuyu Sutisna）空军中将为新任空军参谋长，接任已晋升为国军总司令的哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将职位。总统同时也晋升尤尤苏迪斯纳为空军四星上将。

根据政治观察家分析，佐科威在第三次内阁改组中增加政党代表席位。除了伊德鲁斯玛尔哈姆以外，目前担任工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）亦来自从业党。

卡拉副总统周三 (17日) 在雅京副总统办公室称，从业党目前在佐科威-卡拉内阁占有两位部长席位是合情合理的分配，因为从业党是重要政党，并在国会占据多数议员席位。

此外，前国军总司令穆尔多科退役上将也已加入人民良心党 （Hanura），并担任该政党的中央顾问委员会副主席。

据从业党副秘书长阿玆（Ace Hasan Syadzily）在雅京表示，从业党目前在佐科威内阁中占据两位部长席位，意味佐科威总统对从业党的信任。他还解说，被推选加入内阁部长人选均是从业党具有良好条件和实际能力的党干人选。

佐科威总统周三(1月17日)在雅京独立宫举行新部长就职典礼仪式。图为（左二起)社会部长从业党（Golkar）中央理事会秘书长伊德鲁斯牱玛尔哈姆，新任总统府幕僚长国军前总司令穆尔多科退役上将，总统咨询委员会成员阿古姆（Agum Gumelar）退役上将，新任空军参谋长尤尤苏迪斯纳空军中将。