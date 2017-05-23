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第三届“万隆精神论坛”印尼举行

聚焦“一带一路”国际合作

中新网印尼万隆5月23日电 (记者 林永传) 23日，第三届“万隆精神论坛”在位于印尼万隆的玛拉拿达基督大学举行。

来自印尼、中国、泰国、缅甸、老挝、菲律宾、马来西亚、新加坡等8个国家的12所孔子学院代表，印尼和中国教育界、文化界、企业界代表共150多人参加了上午的开幕式。

开幕式上表演了玛拉拿达基督大学创作的以1946年“万隆火海”事件为背景的舞台剧，展示了印尼人民对和平的渴望与珍视；该校学生合唱队唱响了印尼著名歌曲《哈罗哈罗万隆》。

玛拉拿达基督大学副校长奥加博士、河北师范大学副校长邓明立、印尼教育部代表、印尼西爪哇省政府代表在论坛开幕式上致辞。

奥加称本次论坛旨在促进相互理解、沟通与合作，研讨主题符合“一带一路”沿线国家的共同需求。

印尼教育部学习实践司司长Nurwardaniy盛赞玛拉拿达基督大学将中国语言和对中国文化的理解融入“一带一路”的国际合作中，她说，中国的“一带一路”倡议，受到东盟国家的欢迎和拥护。

邓明立致辞说，“一带一路”建设需要高等教育的人才支撑，孔子学院作为“一带一路”倡议的重要实践主体之一，作为以教授汉语和传播中华优秀文化为使命的教育机构，必将为“一带一路”提供重要的人才支撑。

下午，与会专家学者以“在国际合作中实践‘一带一路’”为主题进行研讨，对中国倡议的“一带一路”给出了“合作之纽带，行动之道路”的阐释。

研讨围绕孔子学院与当地社区的合作、面向“一带一路”的语言教学和文化交流创新与发展、加强东南亚国家孔子学院之间合作、“一带一路”促进东南亚国家旅游产业发展四个论题展开，20余位代表作了重要发言。

与会代表表示，东南亚地区的孔子学院和文化教育机构应借“一带一路”建设契机，加强沟通与交流合作，取长补短、共同进步，让语言教学与文化活动更好为经济发展、民心相通、社会进步服务。

“万隆精神论坛”由中国河北师范大学和印尼玛拉拿达基督大学共同发起，玛拉拿达基督大学孔子学院于2013年创立的文化教育论坛，第两年举办一次，旨在促进不同文化间的相互理解相互交流和相互合作，在各国人民心中搭建起友谊的桥梁。