Saturday, March 25th, 2017 | Posted by

第一阶段雅加达捷运工程已完成67％
通行后勒巴克布鲁斯至印尼大酒店仅需30分钟

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第一阶段雅加达捷运工程已完成67％。图为勒巴克布鲁斯(Lebak Bulus)车站正在加紧建设中。

 

【本报雅加达讯】第一阶段雅加达捷运工程已完成67％，通行后勒巴克布鲁斯至印尼大酒店仅需30分钟。

休假雅京省长钟万学说，这件事对雅加达市民或在雅加达工作的人来说意义重大。因为时间缩短许多，人们就无须在路途上花更多时间，那样就能够有更多的时间与家人在一起。

勒巴克布鲁斯 至印尼大酒全长16公里，每日将有16个列车包括14个运行列车和2个备用列车为173, 400名乘客服务。列车所经过的路线分成两路，地下铁路与高架铁路，一路上有13个车站为乘客服务。

地下铁路经过Bunderan

HI-Dukuh Atas-Setiabudi-Bendungan Hilir-Istora-Bunderan

Senayan等车站。而高架铁路经过Singamangaraja－Blok M-Blok A-Haji Nawi-

Cipete-Fatmawati-Lebak Bulus等车站。

目前全长6公里的地下铁路的建设进度已达约83％，而全长10公里的高架铁路已达53％。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178652

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