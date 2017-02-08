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第一天恢复省长职务

钟万学将主持Kalijodo儿童综合游乐空间揭牌庆典

【liputan6 新闻网 2月7日雅加达讯】2017年雅京特区地方首长选举竞选活动将进入尾声。意味着暂时停职参选活动的的钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）将回锅担任雅京特区地方首长职位。

钟万学担任雅京特区省长并对官僚主义作风采取雷厉风行和大刀阔斧的改革和始终坚守以不贪为宝的当官原则，加速雅京特区的公共设施建设，钟万学成功处理历来没有一位雅京特区省长能克服的水患难题，把雅京建设得井井有条，这也是有目共睹的政绩。

如今2017年省长选举竞选活动已经进入尾声之际，钟万学周三（8/2）在雅京下访民众是如是说，第一天恢复省长职务，他将主持鸳鸯河畔（Kalijodo）金光集团捐献的儿童综合游乐空间揭牌庆典。

据钟万学，周六（2月11日）是现任省长副省长候选人休假竞选活动的最后一天。雅京特区暂摄省长索尼·苏玛尔索诺（Soni Sumarsono）将移交雅京特区地方首长职位给钟万学。

“三个月休假的竞选活动结束后，我要运用数字调整雅京特区公务员（PNS）。第一件事就是调整官僚机构。我确保勤政的公务员不会害怕面对更紧张或调整成绩单评级。如果有公务员评级上不及格就要撤换。我也不顾在我休假时的暂摄省长索尼提升公务员的职位。”钟万学周一（6/2）在Kramat Jati 如是说。

除了调整公务员外，钟万学也将召开领导层会议，讨论有关人类发展和基础设施。

虽然索尼自去年周三（26/10）由内政部长委任为雅京特区暂摄省长。结束雅京特区暂摄省长后，他再次担任内政部自治区管理局局长职务。