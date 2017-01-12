Thursday, January 12th, 2017 | Posted by

竞选选举筹款总数已高达601亿盾
钟万学-查罗特不再接受竞选捐款

图为第二序号2017年雅京特区省长副省长候选人，雅京现任省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）搭档

图为第二序号2017年雅京特区省长副省长候选人，雅京现任省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）搭档

 

【雅加达TRIBUN新闻网讯】由斗争民主党（PDIP）、人民良心党（Hanura）、国民民主党（NasDem）和从业党（Golkar）推举的雅京现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）搭档选举筹款活动暂告一个段落，不再接受竞选捐款。

竞选选举筹款总数已高达601亿盾。大约10385人参加阿学 – 查罗特竞选捐款活动。

竞选筹款已经足够为竞选雅京省长活动，希望阿学- 查罗特搭档能够顺利进行竞选和成功赢得选举。因此筹款活动已正式暂告一个段落，不需要再接受竞选筹款。钟万学 – 查罗特助选团副财政Joice Triatman周三（111日）在雅京中区竞选活动中心，门腾婆罗浮屠屋如是说道。

竞选选举筹款资金由2016111日开始至201718日结束。在10385市民当中的资金76%来自个人，大约456亿盾。同时，来自企业大约24.03% 或等于144 亿盾民营法人机构。

601亿盾，只有474亿盾已经完成行政管理，如国民身份证，税号纳税人和选举委员会表格。同时，资金总额为127亿盾还没有完成办理行政管理手续，所以暂时无法动用该资金。

阿学 – 查罗特竞选捐款来源，大致上可分为，广大市民乐捐50万盾以上捐款者，占70.76％。50万盾至100万盾占12.26%的比率。100万盾至500万盾捐款者站8.76％和500万以上捐款者，占据8.21%的比率。

阿学 – 查罗特竞选团队也不忘记感谢雅京居民对阿学 – 查罗特的大力支持。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172733

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