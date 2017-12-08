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空军参谋长哈迪上将

邀请国会第一委员共进早餐

【雅加达安达拉网】日前被提名的国军总司令单一候选人 空军参谋长哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将在国会第一委员会进行适宜与合格测试后，昨日哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将特邀国会第一委员到雅京东区官邸共进早餐。

国会第一委会主席 Abdul Kharis Almasyhari表示， 受邀的国会第一委会有国会第 一委 会副主席 Tubagus Hasanuddin、Meutya Hafid、Hanafi Rais等其他国会第一委会成员。

“不过我们昨日与国会第一委会共进早餐，我与国会第一委会之间的恳亲会，正好我妻子 正做诸多大饱口福的菜单，所我邀请国会 第一委会成员到我家共进早餐。 ”哈迪查延多空 军上将如是说道。

在哈迪查延多空军上将共进早餐中，在桌上放着多印尼各种各样的美食菜肴，当日哈 迪 查延多 空军上将向国会第一委会成员介绍其家属成员。

“我与国会第一委会成员放松的聊天进行共进早餐，并向国会第一委会成员介绍妻子、孩子和我的侄女。”哈迪查延多空军上将这样表示。

据报道，哈迪查延多空军上将进行一整天适宜与合格测试通过后，哈迪查延多空军上将 便特别邀请国会第一委员会共进早餐。

此外，哈迪查延多空军上将获得全体第一委员会议员的大力支持，通过为下一任国军总司令，接任即将于明年4月1日进入退伍的现任三军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将。

国会第一委会副主席TB Hasanuddin阐释，昨日共进的早餐没有提到重要议题。

“我与国会第一委员会成员 一边吃一边开玩笑， 并感恩昨日的适宜与合格测试顺利进行。 ”哈迪查延多空军上将说。