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穆联青年组织要求总统撤销钟万学雅京省长职位

佐科威：必须尊重国家最高法院及法庭的判决

【雅加达Bisnis.com新闻网20日讯】伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah-简称穆联) 青年组织代表拜见佐科威总统时，要求佐科威总统撤销钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）雅京省长职位。

穆联青年组织主席Danhil A. Simanjuntak表示，撤销钟万学雅京省长的职位对维护国家法律具有正面的影响，特别是日前对钟万学亵渎可兰经的案件而引发多个伊斯兰发动大型游行示威抗议行动，导致社会动荡不安。

“我已向总统提出要求被指涉嫌亵渎宗教案的钟万学雅京特区省长职位，但是总统表示不愿意介入司法的领域。”周一（20/2），穆联青年组织主席Danhil A. Simanjuntak在雅京国家宫这样表示。

Danhil A. Simanjuntak还说，身为国家元首，佐科威总统的态度是非常坚定不会干涉司法程序，总统阐明，任何司法问题必须经过司法途径解决，钟万学亵渎宗教案还在庭审过程，我们必须尊重司法程序，不要制造无政府状态。佐科威总统这样对穆联青年组织代表教导。

Danhil A. Simanjuntak还透露，总统所谓的司法程序就是国家最高法院（MA）及国家行政法庭（PTUN）的判决。

“作为法律国家，总统是依法处事。”Danhil A. Simanjuntak续说。