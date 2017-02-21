Tuesday, February 21st, 2017 | Posted by

穆联呼吁群众
不要参加2.21到国会示威抗议活动

伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah) 总主席 哈达尔·纳西尔Haedar Nashir 

伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah) 总主席 哈达尔·纳西尔Haedar Nashir

【雅加达印尼CNN新闻网20日讯】雅京多个民间社会组织将于今日周二（221日）在雅京中区史纳延国会大厦聚会并举行抗议活动。雅京首都警察将调动大约一万警员维持该抗议行动。然而，其中的伊斯兰组织穆罕默迪亚(Muhammadiyah – 简称穆联) 总主席 哈达尔·纳西尔（Haedar Nashir）呼吁各民间组织群众不要参与由激进组织所倡导的2.12 抗议行动。  除了由激进组织倡导外，穆罕默迪亚还评估2.12抗议行动有划分穆斯林的幕后操纵。考虑到这一点，穆罕默迪亚呼吁各民间组织群众不要参与2.12 在国会的抗议行动。 2.12抗议行动是由穆斯林FUI组织所发动。他们计划在国会人协（DPR/ MPR）大厦前举行抗议活动。 雅京首都警察周六（18/2）收到集会抗议活动计划的通知信函。抗议活动群众将于21日早上7点出发至国会前面。抗议活动群众即将在祈祷会后进行抗议行动。 此次的抗议行动的目的是针对雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）涉嫌亵渎宗教案件，要求法庭定罪钟万学。虽然该案件仍处于法庭庭审阶段。   根据雅京首都警察共管主任拉登帕拉波沃阿尔戈（Raden Prabowo Argo Yuwono）说，他呼吁抗议活动群众不要采取颠覆活动和扰乱社会秩序。在国会人协大厦前的抗议活动群众必须在当天下午6点之前解散，若群众不自动解散，警方将采取强制驱散措施。

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