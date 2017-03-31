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穆斯林论坛秘书长被警方逮捕

反钟万学示威群龙无首显得混乱

【本报雅加达讯】参加3月31日（331）反钟万学示威活动的数百名穆斯林集中在伊斯蒂克拉尔清真寺履行星期五祈祷后，原定计划前往总统府，但被警方防暴部队拦住，只好前往马雕像环形公路一带集合。

与此前不同的是，这次示威行动因发动示威的头领穆斯林论坛秘书长穆罕默德卡达在周五凌晨因被指控推翻政府罪而被警方逮捕而显得群龙无首，看得出示威行动组织有些混乱。

部分示威群众似乎已不顾停在伊斯蒂克拉尔清真寺正门前的两辆指挥车而径直前往总统府。但站在指挥车的演说者赶紧使用车上的喇叭说：“另一辆指挥车已在马雕像环形公路一带等着你们，请大家往那里去。”

结果部分示威群众又转过头来向反方向的独立东街前往马雕像环形公路一带。因此看得出群众的行动有些混乱，没有秩序。

聚集在马雕像

最后示威群众聚集在马雕骑着像环形公路一带，示威群众在示威中大喊口号：“支持阿尼斯－善迪”、“捍卫伊斯兰”、“捍卫印尼国家统一”、“把亵渎宗教者关进监牢”。

有的示威群众还骑着摩托车不断挥舞着手中拿着的写有阿拉伯文的旗帜。在这次示威中，捍卫伊斯兰阵线领导人利基克（Rizieq）并没有参加示威。