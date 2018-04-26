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穆斯林时尚界业者在茂物行宫拜会佐科威总统

【雅加达安达拉通讯社4月26日】周四（4月26日）早上，佐科威总统由旅游部长阿里耶夫叶海亚（Arief Yahya）和总统特别工作协调主任德登玛汝基(Teten燤asduki) 及创业经济机构主任 特利宛 （Triawan Munaf）陪同下，在西爪哇茂物行宫接见来自全国的28位穆斯林时尚界的业者和服装设计师。

总统在交谈中表达了对于4月19日在雅加达会议中心举办的2018年印度尼西亚穆斯林时装节（Mufest）留下深刻的印象。

总统说：“我看到我国穆斯林时装的潜力，我们拥有诸多的穆斯林时装设计师和年青一代服装设计师的才能。”

总统还说，“政府计划和国内穆斯林时尚企业举行例行会议，讨论推广我国穆斯林时尚产品至全国乃至全球市场。 我深信我国穆斯林服装产品能进军国际服装业巨大的市场。”

总统继续说道，根据数据显示，全国一年的时装市场规模高达166兆盾，穆斯林时尚的市场份额达54兆盾。 “这是一个非常大的市场规模，而我深信国内穆斯林时尚商品能更上层楼进军庞大的国际服装业市场。”总统如斯说。

总统表示，作为全球穆斯林人口最多的国家，我国穆斯林时尚产品拥有巨大的发展潜力和市场开发。“ 因此，国内穆斯林设计师之间，穆斯林企业家和政府之间必须建立良好的合作关系和信息的分享，以促进我国穆斯林服装业的发展。”总统总结说。