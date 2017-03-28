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税务特赦政策将结束

税务总局要求银行提供信用卡资料

【雅加达罗盘报新闻网3月28日讯】我国实行税务特赦政策第三阶段将于2017年3月31日结束之际，国家财政部税务总局要求发行信用卡的银行必须准备提供他们信用卡持有者的信用卡数据。

“根据2016年第11号国家财政部税务法规，国家执行的税务特赦政策将于2017年3月31日结束，因此，我们要求银行/信用卡信貸財務公司，必须提供信用卡持有者的信用卡数据。”国家财政部税务总局，周二（3月28日），透过媒体发表的一份声明中如斯阐述。

银行/信用卡信貸財務公司提供的信用卡资料，必须符合银行/信用卡提供机构与财政部税务总局达成的填表规格。基本上，税务总局要求银行/信用卡信貸財務公司或非银行金融机构提供两项信用卡相关的数据。

首先，在2016年6月到2017年3月期间，所有信用卡持有者的基本数据。

其次，在2016年6月到2017年3月期间，所有信用卡持有者的交易详细数据。

税务总局已经详细列出22家银行或信用卡提供机构必须报告信用卡持有者的所有数据。

其中是泛印银行（Panin Bank）、澳新银行（ANZ Bank）、Bukopin银行、中亚银行（BCA）、联昌国际商业银行(CIMB Niaga)和印尼金融银行（Bank Danamon

Indonesia）。

此外，还有MNC国际银行、印尼中国工商银行（ICBC）、印尼马来亚银行（Maybank）

、万自立银行（Mandiri Bank）、印尼国家银行（BNI）、BNI夏利亚银行、OCBC NISP银行和珍珠银行（Permata Bank）。

其他银行/信用卡发行机构，还有印尼庶民银行（BRI）、金光银行（Sinarmas Bank）、渣打银行（Standard Chartered）、汇丰银行 （HSBC）、印尼QNB银行、花旗银行（Citibank）和AEON信 公司。