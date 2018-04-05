Thursday, April 5th, 2018 | Posted by

称《印度尼西亚妇女》纯属文学作品
淑玛娃蒂正式向伊斯兰教徒道歉

我国首任总统苏加诺的女儿淑玛娃蒂周三（4月4日）在雅京召开记者说明会正式向伊斯兰教徒道歉。

我国首任总统苏加诺的女儿淑玛娃蒂周三（4月4日）在雅京召开记者说明会正式向伊斯兰教徒道歉。

【雅加达点滴新闻网404日讯】首任总统苏加诺的女儿淑玛娃蒂（Sukmawati Soekarnoputri）终于为《印度尼西亚妇女》的诗歌向伊斯兰教徒道歉。

这部 印度尼西亚妇女诗是我作为文化艺术家的个人观点。 这纯属是一部文学作品，并无意侮辱伊斯兰教徒。” 淑玛娃蒂周三（44日）在我国第一任副总统哈达（Mohammad Hatta）最小女儿Halida Nuriah Hatta的陪同下，在雅京中区Cikini的 新闻发布会上如是声明。

淑玛娃蒂在澄清中提出了5点。 当她在媒体记者面前宣读澄清时，她既然哭了起来。

这部印度尼西亚妇女诗作品是我早在2006年出版的文学作品。这部印度尼西亚妇女诗作品反映了我对民族主义的关注，并且引起国家更多的年轻一代的注意，不要忘记自己是印度尼西亚祖国优秀的民族。” 淑玛娃蒂解释说。

通过这文学作品，淑玛娃蒂表达了一种符合2018年印尼时装周主题的文化。

这首诗也是我根据时装设计展节目的主题通过文化写成的一种表达形式，基于翁加诺理想而发展的努山打拉伊斯兰。在这种情况下，我认为我国伊斯兰教是温和，高尚和美丽的伊斯兰。” 淑玛娃蒂如是说道。

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