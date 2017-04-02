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科菲法暗示将参选2018年东爪哇省长选举

【雅加达Liputan6新闻网2日讯】虽然尚不愿公然表态，但是种种迹象显示，社会部长科菲法·因达尔·帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）参加2018年东爪哇省长选举意愿浓厚。

“迄今，我们还在试探东爪哇民众的愿望，是否愿意支持我成为2018年东爪哇地方首长的候选人，别太着急作决定。”周六（4月1日），科菲法参加印尼伊斯兰教师联合会（NU）教育和社会学校时如是说道。

科菲法对已表态将支持她竞选2018年东爪哇首长选举的政党表示感谢，但迄今为止，科菲法还没有明确表态是参加明年东爪哇省长选举。

“我非常感谢几个非常关注东爪哇地方首长选举的政党，但是，尚没有决定是否参加明年的东爪哇省长选举之前，我们必须先分析和评估东爪哇民众的愿望，特别是观察各民调所呈现的资料和未来政治发展趋向。”毕业于泗水Airlangga大学的科菲法如斯说道。

对媒体的提问有关她对明年东爪哇省长选举的准备工作时，科菲法反而不愿直接回答，而是尽量避免谈论相关话题。

据报道，民主党(Demokrat)、建设团结党（PPP）、从业党（Golkar）已经表态将支持科菲法竞选2018年东爪哇省长选举。

除了科菲法，东爪哇几位重量级政客也可能是明年东爪哇省长选举的热门人选，其中有泗水德莉丽斯玛（Tri R Rismaharini）

、东爪哇地方议会议长哈林（Abdul Halim Iskandar）和昵称Gus Ipul的现任东爪哇副省长塞弗拉（Saifullah Yusuf）。

此外， 前普罗勃灵戈（Probolinggo）县长Hasan An Aminudin、外南梦（Banyuwangi）县长 Abdullah A Azwar An Anas和德连加列（Trenggalek）县长 Emil Elistyanto Dardak，均被视为拥有强大基层的强劲东爪哇省长候选人。