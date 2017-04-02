Sunday, April 2nd, 2017 | Posted by

科菲法暗示将参选2018年东爪哇省长选举

web5342

社会部长科菲法·因达尔·帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）

 

【雅加达Liputan6新闻网2日讯】虽然尚不愿公然表态，但是种种迹象显示，社会部长科菲法·因达尔·帕拉万萨（Khofifah Indar Parawansa）参加2018年东爪哇省长选举意愿浓厚。

“迄今，我们还在试探东爪哇民众的愿望，是否愿意支持我成为2018年东爪哇地方首长的候选人，别太着急作决定。”周六（4月1日），科菲法参加印尼伊斯兰教师联合会（NU）教育和社会学校时如是说道。

科菲法对已表态将支持她竞选2018年东爪哇首长选举的政党表示感谢，但迄今为止，科菲法还没有明确表态是参加明年东爪哇省长选举。

“我非常感谢几个非常关注东爪哇地方首长选举的政党，但是，尚没有决定是否参加明年的东爪哇省长选举之前，我们必须先分析和评估东爪哇民众的愿望，特别是观察各民调所呈现的资料和未来政治发展趋向。”毕业于泗水Airlangga大学的科菲法如斯说道。

对媒体的提问有关她对明年东爪哇省长选举的准备工作时，科菲法反而不愿直接回答，而是尽量避免谈论相关话题。

据报道，民主党(Demokrat)、建设团结党（PPP）、从业党（Golkar）已经表态将支持科菲法竞选2018年东爪哇省长选举。

除了科菲法，东爪哇几位重量级政客也可能是明年东爪哇省长选举的热门人选，其中有泗水德莉丽斯玛（Tri R Rismaharini）

、东爪哇地方议会议长哈林（Abdul Halim Iskandar）和昵称Gus Ipul的现任东爪哇副省长塞弗拉（Saifullah Yusuf）。

此外， 前普罗勃灵戈（Probolinggo）县长Hasan An Aminudin、外南梦（Banyuwangi）县长 Abdullah A Azwar An Anas和德连加列（Trenggalek）县长 Emil Elistyanto Dardak，均被视为拥有强大基层的强劲东爪哇省长候选人。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179225

Posted by on Apr 2 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added